Frattesi, si fa sotto il Napoli? Sky: “Se andasse subito via Kvara…”

"Il Napoli sta per prendere Billing dal Bournemouth per una cifra vicina ai 10 mln di euro, in prestito con diritto di riscatto, trattativa che verrà chiusa nelle prossime ore. Nei prossimi giorni parleremo tanto della vicenda Kvara, se il Napoli lo dovesse vendere - chiede 80 mln senza contropartite - e dovesse avere a disposizione tanti soldi, non ci sono solo Chiesa e Zeghrova, ma il Napoli avrebbe bisogno di un centrocampista assaltatore d'area, tornerebbero così prepotentemente i nomi di Frattesi e Pellegrini. Con la cessione di Kvara, il Napoli avrebbe un tesoretto non indifferente e potrebbe ragionare se fare questo colpo in mezzo al campo"