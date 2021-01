GdS – Inter a Udine ricaduta in un antico errore. Domani tripla occasione col Milan

La speranza di Antonio Conte è che la sua Inter riesca a buttarsi subito alle spalle il mezzo passo falso di campionato. Domani è in programma col Milan una sfida di Coppa Italia nella quale bisogna ripetere la prova sfoderata contro la Juventus. In particolare, bisognerà evitare un errore. Spiega la Gazzetta dello Sport: “Il derby si aggancia al tema di una squadra che a Udine è ricaduta in antico errore: la scarsa capacità di azzannare la partita, la poca determinazione e precisione mostrata da alcuni elementi in particolare, su tutti Hakimi e Lautaro. Il Milan di domani vale per Conte una tripla occasione. Della prima s’è già detto, l’attacco al potere del Milan. La seconda: vincere domani vorrebbe dire evitare di presentarsi al derby di campionato del 21 febbraio senza il peso psicologico di due sconfitte consecutive, dopo quella di ottobre. La terza chance, un esame di maturità negli scontri diretti dopo la vittoria sulla Juve, quella del «se vogliamo possiamo». Che può diventare «se vogliamo, passiamo (il turno)».