Piano piano Appiano Gentile si sta ripopolando di tutti i giocatori andati via in Nazionale. Inzaghi spera di avere tutti a disposizione da domani per preparare l'importante trasferta di Monza che precede l'esordio in Champions col City e il derby col Milan.

"Il ripopolamento di Appiano, un fenomeno che come sempre in questi casi dura tre giorni, è ufficialmente iniziato. Ieri è rientrato il primo giocatore tra quelli impegnati nell'ultima sosta per lei nazionali. Riecco Piotr Zielinski, ringalluzzito dal passaggio in Polonia nel ruolo insolito di regista e pronto a esordire in nerazzurro sabato a Monza", scrive La Gazzetta dello Sport.