Nathan Aké, difensore dell'Olandae del Manchester City, è stato costretto a lasciare il campo in barella per un infortunio durante la gara contro la Germania. I media olandesi parlano di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Un problema da valutare in vista delle prossime gare con il club inglese tra le quali c'è anche la sfida di Champions League contro l'Inter del 18 settembre (alle 21, si gioca in Inghilterra).