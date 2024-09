Piotr Zielinski non ha ancora debuttato in una gara ufficiale con la maglia dell'Inter, ma quel momento potrebbe arrivare presto. Il centrocampista polacco rientrerà domani ad Appiano e in vista della gara di Monza scalpita.

"Per inserirsi in un ingranaggio quasi perfetto, Piotr Zielinski ha studiato tutta l’estate. Nelle ultime settimane di allenamenti il polacco è stato visto al top dopo lo stop per un guaio muscolare che lo aveva rallentato a inizio agosto. Zielisnki ieri ha giocato con la sua nazionale e Simone Inzaghi lo attende come vice Mkhitaryan, per dare qualche turno di stop all’armeno".