Lunedì scorso Nicolò Barella si è sottoposto ad un intervento al naso, per risolvere la sua sinusite reattiva. Il rientro del centrocampista era previsto per domani, nel giorno in cui il resto dei “reduci” di Appiano si sarebbe rivisto dopo i tre giorni di riposo concessi da Inzaghi. Ma Nicolò, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ha deciso di “tagliarsi” un giorno e mettersi a sudare già oggi.