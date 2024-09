Il rientro di Nicolò Barella era previsto per domani, ma il centrocampista nerazzurro ha deciso di anticipare il suo rientro e oggi sarà ad Appiano per riprendere ad allenarsi. Non sarà da solo oggi al centro sportivo dell'Inter, assieme a Nicolò ci sarà anche Tomas Palacios, che sta scoprendo un mondo nuovo e ha bisogno di carichi di lavoro personalizzati.

"E occhio pure al figliol prodigo Tajon Buchanan, che corre verso la guarigione più o meno come fa sulla fascia. A questo ritmo, il canadese non solo sarà in gruppo a inizio ottobre, ma potrà pure segnare in rosso una data per la prima convocazione di stagione: subito dopo l’altra sosta, quella di ottobre, il 20 in casa della Roma", sottolinea la Gazzetta dello Sport.