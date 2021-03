Inter, oggi sarà approvato il bilancio semestrale. GdS: “La proprietà ribadirà…”

Nella giornata di oggi si terrà il Consiglio d'amministrazione dell'Inter per l'approvazione del bilancio semestrale da luglio a dicembre scorso

Il 30 marzo 2021 è un giorno importante in casa Inter. Oggi non solo verrà lanciato il nuovo logo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, è stato convocato il Consiglio di amministrazione che dovrà approvare la semestrale di bilancio 1 luglio-31 dicembre.