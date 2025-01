Domenica 12 gennaio i nerazzurri tornano in campo per la prima sfida di Campionato del 2025. L'Inter riprende il cammino di Serie A

Domenica 12 gennaio i nerazzurri tornano in campo per la prima sfida di Campionato del 2025. L'Inter riprende il cammino di Serie A, lasciato a fine 2024 con la vittoria contro il Cagliari, che ha segnato il quinto successo consecutivo nel torneo. Di fronte, il Venezia, nella trasferta valida per la 20ª giornata, con il fischio d’inizio programmato alle ore 15:00. Tre giorni dopo a San Siro, il recupero della 19ª giornata contro il Bologna nel match infrasettimanale di mercoledì 15 gennaio alle 20:45.