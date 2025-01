"Difficile da spiegarsi, l'Inter era totalmente in controllo sul 2-0. Dopo il 2-1 gli equilibri sono crollati col Milan che fatto una grande partita, fino a 10 giorni fa sembrava una squadra irriconoscibile, complimenti a Conceicao, ha rimesso in piedi una squadra che sembrava aver poco da dare. Se il giocatore si trova un allenatore burbero, poi è probabile che riconosca l'autorità. Conceicao ha fatto questo, è stato un Milan aggressivo anche sotto 2-0, in poche squadre contro l'Inter riescono a fare questo"