CdS – Area tecnica Inter: attesa per capire il futuro del progetto. Non è da escludere…

I dirigenti nerazzurri vogliono capire la fattibilità del programma di Suning e quali sono le basi per il futuro

Non solo il futuro di Conte . C'è anche da capire cosa succederà all'Inter a livello di dirigenza. Marotta, Ausilio e il suo vice, Baccin, hanno tutti un contratto fino al 2022. Come l'allenatore vogliono capire come Suning ha intenzione di portare avanti il suo progetto.

Dall'ad nerazzurro sono arrivate parole di speranza e ottimismo nonostante le difficoltà riscontrate in questa stagione. Ma Zhangdovrà chiarire anche con loro come intende proseguire con quello che potrebbe essere un ciclo. Il Corriere dello Sport sottolinea: "I dirigenti attendono di capire se e come possa essere portato avanti il progetto. Altrimenti, non è da escludere che possano prendere strade differenti".