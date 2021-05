Inter, arriva il prestito. Ancora un dubbio sui due fondi interessati. Le condizioni…

Il club nerazzurro tratta da tempo con investitori americani che presterebbero i soldi alla Great Horizon ma si parla della cessione delle quote

Questa è una settimana importante per il futuro dell'Inter . Entro venerdì è atteso l'arrivo di almeno 200 (su 250-270) mln nelle casse della Great Horizon, la holding di Suning. Con i soldi del prestito in mano, Zhang potrà spiegare al meglio quali sono i suoi piani per l'Inter.

Al momento però non ci sono certezze su quale fondo americano, tra Bain Capital e Oaktree, darà i soldi ai nerazzurri. Oaktree avrebbe posto delle condizioni. Acquisirebbe le quote di minoranza dell'Inter, quelle in mano a LionRock, ma vuole fissare da subito la condizione perla quale alla fine arriverebbe ad acquisire il controllo del club. Il fondo americano ha come simbolo un albero, evidentemente vuole mettere radici in casa nerazzurra.