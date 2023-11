L’Inter torna all’Arena Civica: si (ri)parte col derby femminile col Milan, le iniziative del club

L’Arena Civica fu lo stadio dell’Inter dal 1908 al 1912, poi dal 1930 fino al 1947, quando ci fu il trasloco a San Siro, con l’Arena che rimase come campo di allenamento fino al 1963, quando fu inaugurato il centro sportivo di Appiano.

La Rosea rivela un aneddoto legato all’allenatrice delle nerazzurre Rita Guarino: “Ci ha giocato per la prima volta nella stagione 1991-92 con la maglia della Juve, sfidando l’allora Acf Milan 82 Salvarani; poi negli anni seguenti ci è tornata con la Torres”.

