GdS – Inter, ad Appiano si respira aria scudetto. Entusiasmo travolgente: 70mila per l’Atalanta

L’Inter lavora sul mercato, ma ad Appiano Gentile c’è grande concentrazione per la sfida di domani sera contro l’Atalanta. Un gara delicata, contro una squadra in salute e la squadra di Conte avrà sicuramente bisogno della spinta di San Siro.

“L’entusiasmo è travolgente e i risultati aiutano a vivere a 360 gradi il grande momento della stagione dell’Inter. Ad Appiano si è tornati a respirare l’aria da scudetto e il popolo nerazzurro come sempre farà sentire il proprio affetto alla squadra di Conte. Affetto che non è mai mancato neanche negli anni più complicati, figurarsi ora che il duello a distanza con la Juve è tornato ad accendere il campionato. Domani sera a San Siro farà segnare un nuovo pienone per la sfida spettacolo contro l’Atalanta dell’ex Gasperini: dovrebbero essere 70 mila i tifosi sugli spalti, visti gli oltre 65 mila già venduti e una corsa al biglietto che non sembra fermarsi”, spiega La Gazzetta dello Sport.