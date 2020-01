SI – Mercato Inter, c’è un retroscena su Gagliardini. Su Eriksen e Vidal…

Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena di mercato con Inter e Milan protagoniste. Secondo il giornalista, verso la fine di dicembre i due club milanesi avevano parlato di un possibile scambio Gagliardini-Kessie, poi la cosa non è andata avanti. Per quanto riguarda Giroud, arriva se parte Politano. Per Vidal c’è da capire quale sarà la posizione di Valverde, bisognerà aspettare. Eriksen resta una bellissima e concreta idea per l’estate. Dimarco per il momento è bloccato, ma il Verona resta l’opzione più probabile.

(Sport Italia)