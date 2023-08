Arnautovic, giornata decisiva. CdS: “Per lui l’Inter vuol dire troppe cose”

L’intermediario Pasquali, il fratello-agente e lo stesso Marko Arnautovic hanno spinto molto per non perdere l’opportunità Inter.

“Per Marko il club nerazzurro vuol dire troppe cose. In mezzo ci passa una vita. Di certo è l’occasione, a 34 anni, di andarsi a giocare una chance in una vera big. L’Inter giocherà in Europa, la Champions, quella coppa così bella che Marko ha vinto tanti anni fa senza mai giocarla veramente”.