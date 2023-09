CdS / Inter, Arnautovic stop per 2 mesi: Inzaghi studia le soluzioni. Il mercato…

Grazie alle due pause per le nazionali, Arnautovic perderà 10 partite: 7 di Serie A e 3 di Champions.

“Il cileno, peraltro ben felice di avere più spazio, potrebbe essere titolare sabato a Salerno, più che domani con il Sassuolo. In caso di necessità, verranno eventualmente avanzati Mkhitaryan, Klaassen, o eventualmente pure Sensi”.

Il quotidiano conferma la decisione del’Inter di non ricorrere agli svincolati.

