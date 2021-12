Arriva Straus? L’Inter diventerebbe l’11° club italiano in mani USA: ecco tutte le società

Qualora Daniel E. Straus diventasse effettivamente il nuovo proprietario dell'Inter, la società diventerebbe l'11a in mani a stelle e strisce

"... Le proprietà statunitensi che investono nel calcio italiano non fanno quasi più notizia. È così, a fari spenti, che i club controllati da nordamericani sono arrivati alla doppia cifra, sette nella sola Serie A: la Roma dei Friedkin, il Milan del fondo Elliot, la Fiorentina di Commisso, il Venezia della VFC Newco, lo Spezia di Robert Platek, il Genoa di 777 Partners e il Bologna del canadese Joey Saputo, comunque legato a doppio filo al mercato americano essendo anche proprietario del CF Montréal. Poi le esperienze in Serie B del Parma di Krause e del Pisa del russo-americano Knaster, a cui si è recentemente aggiunto in Serie C il Cesena, per il 60% dell’americana Url Investment Partners LLC".