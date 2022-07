Tuttosport: “Inter, Asllani il migliore. Professore che insegna calcio. E Bellanova è un treno”

Nell'amichevole giocata ieri dall'Inter contro il lugano si sono messi in evidenza soprattutto due nuovi acquisti come Asllani e Bellanova

"Asllani? Il migliore in campo per distacco, un professore che insegna calcio. Nonostante la giovane età l’albanese di passaporto italiano si carica sulle spalle il centrocampo nerazzurro. Passaggi al bacio e corner velenosi, testa alta e personalità strabordante (e pure coccodrillo in barriera, come Brozovic). A Buti lo paragonano a Oliver Hutton, il protagonista del famoso cartone animato, forse ora succederà anche a Lugano. Bellanova? L’Inter lo ha presentato come un treno. Ed effettivamente l’ex Cagliari corre, corre e ancora corre. Esce dopo aver consumato i binari della fascia destra".