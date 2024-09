Ma il suo destino ha sfumature nerazzurre: nella stagione 2020/2021 vince il campionato Primavera con la squadra empolese e lo fa eliminando in semifinale l’Inter, anche grazie a una sua rete. Nella stagione 2021/22 si trasferisce stabilmente in Prima Squadra. Ancora una volta lega il suo nome a quello dei nerazzurri: serve l'assist a Bajrami nella sfida di Coppa Italia e segna il suo primo gol in Serie A proprio contro l'Inter. Le strade di Asllani e dell’Inter si uniscono finalmente nell’estate del 2022. Nella prima stagione in maglia nerazzurra apprende tantissimo, cercando di farsi trovare sempre pronto per dare il proprio contributo. A fine anno saranno 29 le presenze in tutte le competizioni e alza al cielo i suoi due primi trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

L’anno successivo è quello in cui i nerazzurri si cuciono sulla maglia la Seconda Stella al termine di una stagione straordinaria che ha visto il centrocampista albanese parteciperà a un traguardo storico per il Club. Kristjan, partita dopo partita, si è ritagliato un ruolo prezioso nella conquista dello Scudetto nerazzurro. L’albanese si è messo completamente a disposizione della squadra di Simone Inzaghi mettendo in mostra tutte le sue qualità e trovando anche l'immensa gioia del primo gol in maglia nerazzurra, arrivato nella gara vinta a San Siro contro il Genoa per 2-1. Un destro potente da posizione ravvicinata che non ha lasciato scampo al portiere ligure. La carriera di Kristjan in maglia nerazzurra parla da sola, un professionista esemplare e un talento in costante crescita che sarà ancora a disposizione per altre stagioni.