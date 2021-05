Tuttosport: “Inter, c’è un aspetto che rende tutti potenzialmente cedibili”

Secondo il quotidiano, il fatto delle quote in pegno ad Oaktree, rende tutti i calciatori dell'Inter cedibili di fronte ad offerte congrue

Sembra che in casa Inter sia sempre più necessaria una perdita eccellente. E' quanto trapela nelle ultime ore dai media nazionali, che spiegano così l'irrigidimento di Antonio Conte in merito. Spiega Tuttosport. "Non va dimenticato come il prestito da 275 milioni di Oaktree alla controllante Great Horizon, oltre a liquidare Lion Rock (33 milioni), servirà per garantire alla controllata (l’Inter) la liquidità per la gestione corrente.