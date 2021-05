Corsport: “Inter, comunicato a Conte il sacrificio tra i big: sarà uno tra…”

Sabato ad Appiano Gentile la dirigenza ha trasmesso al tecnico il messaggio del presidente: secondo il Corsport, sarà necessaria una cessione top

Sembra essere cambiata del tutto la situazione in casa Inter: se prima era Antonio Conte ad aspettare una chiamata per il colloquio con Steven Zhang , ora sembra che il presidente non ritenga più necessario quest'incontro , se non sotto richiesta dell'allenatore. Come si è arrivati a questo? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Si può ben capire che, stando così le cose, invece di colmarsi, le distanze sembrano destinate a dilatarsi proprio per la mancanza di quel canale di comunicazione.

Del resto, non era plausibile che tra Marotta, Antonello, Ausilio, o Capellini nessuno avesse trasmesso a Conte il pensiero della proprietà. E, infatti, l’ultimo discorso in questo senso è andato in scena sabato alla Pinetina. E, nell’occasione, si è pure andati nel dettaglio. Nel senso che al tecnico è stato prospettato sì un piano di tagli e di cessioni per abbassare i costi del club, ma anche che si farà di tutto per non andare oltre un unico vero sacrificio tra i cosiddetti “titolarissimi”. E si tratterebbe di uno tra Bastoni e Lautaro. Non a caso due tra gli elementi più appetiti dai grandi club, oltre che in grado di assicurare significative plusvalenze".