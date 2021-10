Sky – Inter, facce scure tra giocatori e dirigenti: un aspetto del Var non gradito

C'è grande rabbia nell'ambiente Inter per il rigore concesso ieri alla Juventus nel finale del derby d'Italia

Grande rabbia in casa Inter per il pareggio di ieri contro la Juventus. In particolare, per come è maturato l’1-1 bianconero, con il tanto discusso calcio di rigore assegnato e poi realizzato da Dybala. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: “Il giorno dopo Inter-Juventus non è dei più sereni in casa nerazzurra. "Due punti buttati", così li ha definiti Simone Inzaghi al termine del Derby d'Italia, che ha portato sì alcune note positive come la prestazione e il settimo gol in campionato di Edin Dzeko, ma soprattutto gli strascichi negativi di una vittoria sfuggita nei minuti finali. Inter che si è dunque ripresentata ad Appiano Gentile per l'allenamento del lunedì mattina molto arrabbiata per come è andato a finire il match di San Siro. Facce scure sia per quanto riguarda i calciatori che i dirigenti, che in particolar modo non hanno gradito il calcio di rigore concesso alla Juve, soprattutto per la mancanza di uniformità nell'intervento del Var rispetto a episodi simili accaduti in altre partite”, si legge.