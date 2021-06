Inter, con Cordoba si apre un nuovo asse con il Venezia: due i nomi sul tavolo

L'ex difensore nerazzurro oggi è consigliere del club lagunare: possibili nuovi affari sull'asse Milano-Venezia

Il Venezia si prepara a tornare in Serie A vent'anni dopo l'ultima volta: il club lagunare, per allestire una rosa adeguata per il massimo campionato, potrebbe cercare una sponda amica bussando alle porte dell'Inter. Tutto questo grazie a Ivan Ramiro Cordoba, consigliere degli arancioneroverdi e storico ex difensore nerazzurro. Una collaborazione che potrebbe far comodo a entrambi i club: all'Inter, che potrebbe girare in laguna altri giovani promettenti sulla scia di quanto fatto a gennaio con Sebastiano Esposito, così come al Venezia, che potrebbe contare su elementi di qualità e vogliosi di dimostrare il loro valore in un ambiente tranquillo.