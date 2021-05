Esposito, pochi minuti a Venezia: Inter non soddisfatta. Valutazioni in corso con gli agenti

Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro di Sebastiano Esposito sarà lontano da Venezia: Inter ed entourage al lavoro

Dopo la storica promozione in Serie A, il Venezia sta cercando di allestire la squadra in vista della nuova stagione. I lagunari stanno provando a definire il prestito con la Fiorentina del giovane talento Maleh, già da gennaio di proprietà della Viola ma comunque rimasto a Venezia fino al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, verrà fatto un nuovo tentativo più avanti mentre il discorso con Esposito è in alto mare. "Fosse per i veneti un nuovo prestito sarebbe gradito, ma il minutaggio concesso in Veneto al giovane non ha convinto i nerazzurri, che stanno valutando con giocatore ed entourage la soluzione migliore", commenta infatti il quotidiano.