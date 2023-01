Inter, due assenti sicuri per la Supercoppa. Lukaku? Inzaghi ha le idee chiare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha le idee chiare per l'attacco dell'Inter per la Supercoppa. Toccherà a Lautaro e Dzeko provare a trascinare la squadra alla vittoria del trofeo anche se Lukaku si è allenato bene nella rifinitura e "la sua volontà è giocare uno spezzone", conferma il CorSport. Non ci saranno né Brozovicné Handanovic: entrambi infatti non sono scesi in campo ieri per la rifinitura per via di problemi fisici e non saranno della partita.