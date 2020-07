TS – Inter, l’assenza di Zhang è vistosa: lontano da più di quattro mesi, il rientro…

Il dilagare dell’epidemia di coronavirus ha costretto Steven Zhang a rimanere lontano dalla sua Inter: il presidente nerazzurro manca dall’Italia da marzo, dalla contestata partita contro la Juventus e le polemiche contro la Lega. Un’assenza che comincia a farsi sentire, come scrive Tuttosport: “Ormai sono quattro mesi e mezzo. È il tempo di lontananza da Milano di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro è tornato in Cina all’indomani della sconfitta dell’Inter a Torino contro la Juventus dell’8 marzo, prima del lock-down. E da allora non ha più rimesso piede in Italia“.

INCERTEZZA – “Resta il fatto che l’assenza di Zhang da Milano ormai è vistosa. La stagione ufficiale è ripresa da oltre un mese e ormai è vicina alla conclusione, per quanto riguarda le competizioni nazionali (resterà poi l’Europa League), ma Steven non si vede. Il presidente dell’Inter sta pensando al momento del ritorno a Milano per riprendere possesso del suo ufficio nella sede in Viale della Liberazione che ha fortemente voluto in uno dei quartieri più dinamici della città. Si parla di tempi che non saranno troppo lunghi. Ma al momento non ci sono ancora certezze sulla data“.