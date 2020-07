Inter, caccia all’erede di Pirelli: Zhang al lavoro in prima persona, Samsung in pole

Il binomio Inter-Pirelli, nato nel 1995, è destinato a terminare nel 2021: i vertici nerazzurri sono da tempo in cerca di un nuovo main sponsor che possa garantire maggiori introiti, e sono già diverse le soluzioni studiate. Secondo Tuttosport il presidente Steven Zhang, dalla Cina, si sta occupando in prima persona della questione:

“Segue la vita dell’Inter con continui contatti e telefonate con la dirigenza: decine al giorno. E approfitta della sua presenza in Cina per portare avanti la ricerca di un nuovo “main sponsor” che dovrà sostituire Pirelli a giugno 2021. Il quadro dell’Estremo Oriente è strategico, tra possibili nuovi partner cinesi oppure i coreani di Samsung. Senza dimenticare i sondaggi in corso con un paio di aziende americane al di là del Pacifico, paese che Steven conosce bene avendo frequentato l’università negli Stati Uniti“.