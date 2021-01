Inter, preoccupa il rosso in bilancio: “Non è esclusa a cessione di giocatori di prima fascia”

L’Inter è in difficoltà economica. La pandemia ha svuotato le classe del club di ricavi da stadio e da sponsor. In più Suning è legata al governo cinese e deve rispettare le indicazioni che hanno ristretto gli investimenti all’estero. Se l’ultimo bilancio nerazzurro si è chiuso a meno 102 mln, si rischia un rosso ancora più grosso nel prossimo rendiconto. Per questo non è da escludere nulla. L’azienda cinese sta cercando degli investitori e sta trattando la cessione delle quote, ma non è detto che non si arrivi alla cessione della maggioranza. Per coprire il rosso che fa ombra sulle casse nerazzurre: “Allo stato attuale, impossibile non immaginare di coprire il passivo con la cessione di alcuni asset, ovvero calciatori, anche di prima fascia“.

(Fonte: GdS)