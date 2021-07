SM – Zhang rassicura l’Inter. Le mosse di Ausilio e Marotta sul mercato

Il club nerazzurro è ancora un asset importante per Suning. I dirigenti sono impegnati con gli esuberi e il ridimensionamento del monte ingaggi

Ieri l'Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo la pausa post scudetto. Si parte con una nuova stagione e con Inzaghi in panchina. Il club nerazzurro è alle prese con il mercato e ieri si è anche confrontato con Steven Zhang nell'assemblea dei soci. Il numero uno della società ha ribadito l'impegno di Suning e la volontà di considerare la squadra come asset importante del gruppo cinese.

Il presidente, a Nanchino in quarantena dopo l'arrivo dall'Italia, ha sottolineato come fosse impossibile continuare con Conte per la diversità di vedute. Poi ha definito i contorni del prestito di Oaktree entrato nel CdA con due consiglieri indipendenti.

Sacrificato Hakimi, Marotta ed Ausilio sono impegnati con la cessione degli esuberi, spiegano a SportMediaset. Si è partiti dalla cessione di Esposito e Vanheusdena Basilea e Genoa in prestito. Si attendono novità da Benfica e Tranbzonspor per Joao Mario e Dalbert. Stesso discorso vale per Nainggolan, è in ritiro alla Pinetina ma spera di tornare al Cagliari. Si lavora intanto anche alla riduzione degli ingaggi, si lavorerà poi sul mercato degli esterni già chiesti dall'allenatore, anche pubblicamente. Bellerin o Zappacosta a destra, con Hateboar come possibile sorpresa. Emerson Palmieri o lo svincolato Aanholt.