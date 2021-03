Serie A, Inter-Atalanta: dove vedere la sfida in tv e in streaming

L'Inter ospita a San Siro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel posticipo della 26° giornata: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva lunedì alle 20:45 da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.