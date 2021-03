Sky – Inter, un solo dubbio per Conte? Sanchez insegue una maglia

Il tecnico dell'Inter dovrebbe confermare la formazione delle ultime gare, in attacco il cileno in corsa per partire dal 1'

Andrea Della Sala

A chiudere la settima giornata di ritorno sarà Inter-Atalanta. A San Siro la squadra di Conte ospiterà i bergamaschi in un match importante per la vetta della classifica. L'Inter vuole continuare la striscia di vittorie e vuole battere una delle formazioni più in forma del campionato per dare un altro segnale.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Conte dovrebbe confermare la formazione delle ultime giornate. L'unico dubbio pare essere in attacco con Sanchez che insegue una maglia da titolare dopo la doppietta al Parma. Lautaro continua a essere in vantaggio per affiancare Lukaku.