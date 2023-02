Inter-Atalanta, moviola CdS: Chiffi non brilla ma è aiutato. Toloi e il rigore…

"La porta a casa Chiffi, più per merito dei giocatori in campo che per le scelte che ha fatto. Per la serie: la soglia alta è una cosa, scegliere di non fischiare falli evidenti è un errore, così come razionare i gialli davanti a falli chiari ed evidenti. Coerenza tecnico/disciplinare insufficiente: nei 10’ finali ne ha fatti 4 non adeguati a quanto visto fino a quel momento.