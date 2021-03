Inter-Atalanta, moviola. Bergonzi: “Gol di Skriniar regolarissimo. Conte…”

L'ex arbitro ha parlato del gol segnato dal difensore e si è soffermato pure sull'ammonizione ricevuta dal tecnico nel primo tempo

L'ex arbitro Bergonzi, a Tiki Taka, ha commentato Inter-Atalanta e si è soffermato sul gol di Skriniar: «Mariani è stato pragmatico e convincente nelle sue decisioni. La rete dell'Inter arriva a partire da un calcio d'angolo, diversi colpi di testa. Bastoni anticipa Gosens e Skriniar insacca. Dobbiamo rivedere se Bastoni rientra in tempo dal fuorigioco e dobbiamo rivedere la posizione di Lukaku. Il colpo di testa di Perisic è regolare, regolare anche quello di De Vrij. Bastoni rientra in tempo dal fuorigioco, anticipa Gosens, palla a Skriniar che col destro insacca. Lukaku non interferisce con la visuale del portiere. Sul tiro di Skriniar, l'attaccante si disinteressa del pallone. Il gol è assolutamente regolare. Brava la squadra arbitrale».