De Vrij: “L’Inter ha imparato a soffrire. Siamo più solidi e più compatti”

Il difensore ha parlato della partita contro l'Atalanta e si è soffermato sulla solidità difensiva della formazione nerazzurra

«C'è tanta soddisfazione per il risultato. Contro una squadra fortissima, che mette in difficoltà ogni squadra, abbiamo sofferto tanto ma siamo felici per il risultato». Così Stephan de Vrij ha commentato la vittoria dell'Inter sull'Atalanta. «Salto di qualità? Sì. Abbiamo imparato a saper soffrire in partite come questa - ha aggiunto - o in gare come quella contro il Parma. Forse l'anno scorso avremmo avuto difficoltà a tenere il risultato. Ora siamo più solidi, più uniti come squadra».