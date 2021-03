Inter-Atalanta è Lukaku-Zapata? Troppo banale: “Sarà normale aspettarsi…”

Stasera al Meazza la sfida tra le due compagini nerazzurre: La Gazzetta dello Sport la presenta con qualche dato

"Lukaku contro Zapata? Troppo facile: anzi, banale". Apre così La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna il focus sulla gara di oggi tra l'Inter di Antonio Conte e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Rosea snocciola qualche dato: "Per dire: l’Atalanta è la squadra che in campionato ha portato più giocatori in gol, 16. «Segnale di fiducia collettivo», ha detto ieri Gasperini.