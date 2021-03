Cds – Inter-Atalanta, pagelle. Due sotto la sufficienza. Handanovic il migliore

Il giorno dopo Inter-Atalanta, arrivano le pagelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano incorona Samir Handanovic

Il giorno dopo Inter-Atalanta , arrivano le pagelle del Corriere dello Sport . Il quotidiano incorona Samir Handanovic , per lo sloveno il voto è 7: "E pensare che lo criticavano. Anche stavolta salva il risultato con una prodezza, una respinta d’istinto, col polso, in tuffo, sulla girata di testa di Zapata a fine primo tempo. Nel secondo, altra respinta decisiva sulla sventola da due passi di Muriel. Nel finale, anche un’uscita bassa a risolvere un’altra spinosa situazione. Questi 3 punti gli appartengono in grandissima parte".

Due le insufficienze. Una per Vidal, 5,5: "Conte lo preferisce a Eriksen pensando alla consistenza atletica degli avversari, vuole un centrocampista meno compassato del danese. La scelta paga poco, il cileno recupera qualche pallone, ma non alza mai il ritmo e sostiene ancora meno l’attacco". L'altra per Hakimi, 5,5: "Gosens non gli concede la fascia, così l’ex madridista quando attacca deve tagliare verso il centro. Fa meno del solito".