GdS – Inter, anche difendersi è un’arte. Vittoria di umiltà e intelligenza: Conte…

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo dell'Inter per 1-0 a San Siro contro l'Atalanta grazie al gol di Skriniar

L' Inter risponde ai successi delle rivali e rispedisce Milan e Juventus rispettivamente a -6 e -10. Il successo contro l'Atalanta a San Siro regala ai nerazzurri ulteriori certezze nella corsa allo scudetto, a dodici giornate dal termine. "Scollinata una delle montagne più temute, ora ne restano tre veramente impegnative (Napoli fuori, Roma in casa, Juve fuori)- scrive La Gazzetta dello Sport - poi, a meno di forature in pianura, l'Inter può gestire l'avvicinamento allo scudetto".

Al 'Meazza' decide una rete di Milan Skriniar, che il quotidiano definisce 'simbolica': "Ha deciso il reparto che è la vera forza di questa Inter". La squadra di Conte risponde al successo del Milan a Verona senza i big con una vittoria in cui Lukaku è apparso un po' appannato, sprecando due gol, e Lautaro e Hakimi non hanno brillato. "Una vittoria a immagine e somiglianza di Conte che ha preso il largo imponendosi qualità atipica, ma nel momento di difendere il vantaggio ha rispolverato la cara misticanza della sofferenza. Tutti dietro, a lottare e ripartire, onorando lo spirito del Mago. A vincere così, Antonio Gode come un riccio".