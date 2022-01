CorSera – Inter e Atalanta, un punto che non scontenta nessuno. Inusuale che…

Termina 0-0 la sfida del Gewiss Stadium: si ferma dopo otto vittorie consecutive la striscia dei nerazzurri di Inzaghi

Si ferma a Bergamo la striscia di vittorie consecutive dell'Inter, che contro l'Atalanta si deve accontentare di un pareggio a reti bianche. Il Corriere della Sera analizza così la sfida del Gewis Stadium: "Succede tutto insieme. L'Inter si ferma dopo otto vittorie consecutive e per la prima volta in 39 partite non trova il gol. I nerazzurri sono costretti al pari dall'Atalanta, la squadra più simile per gioco, intensità, organizzazione. Il punto però non scontenta nessuno. Inzaghi, con una partita in meno, potrebbe essere oggi sorpassato dal Milan, ma uscire indenne dalla trappola di Bergamo non è mai scontato. Inusuale piuttosto che tra il miglior attacco (Inter) e il quarto della serie A (Atalanta) finisca con un pari senza reti, merito dei due portieri. La sfida del bel gioco è stata italiana nella prima parte, con squadre bloccate, europea nell'altra, quando la voglia di vincere ha autorizzato ad assumersi più rischi".