Verso Inter-Atalanta: il report dell’allenamento della squadra di Gasperini

Atalanta al lavoro al centro sportivo di Zingonia per preparare la trasferta di Milano contro l’Inter. Questo il report dell’allenamento della squadra di Gasperini: “Allenamento questo pomeriggio a Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare sabato sera l’Inter a San Siro per l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A TIM 2019-2020. Mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento sul campo principale: lavoro di tattica e partitelle finali per i nerazzurri. Domani, sempre a Zingonia, rifinitura a porte chiuse“.

(atalanta.it)