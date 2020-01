Sarà Gianluca Rocchi, della sezione di Firenze, l’arbitro di Inter-Atalanta, match in programma a ‘San Siro’ sabato 11 gennaio alle 20.45. Per la sfida valida per la 19ª giornata di Serie A TIM, gli assistenti saranno Carbone e Giallatini. Il Quarto Uomo sarà Doveri. Il VAR dell’incontro sarà Irrati, con Vivenzi Assistente VAR.

(Inter.it)