TS – Inter, con l’Atalanta basta un punto: Inzaghi sogna lo scenario perfetto

Inter-Atalanta ha un'importanza clamorosa per la squadra di Simone Inzaghi. La finalista di Champions, con un pareggio, può blindare la partecipazione alla prossima edizione. Questo a prescindere da quanto accadrà a Istanbul tra due settimane. Lo sottolinea anche TuttoSport questa mattina: "Un punto per garantirsi due settimane con l’unico pensiero della preparazione migliore per la finale di Champions League col Manchester City, in programma a Istanbul il 10 giugno. È l’obiettivo dell’Inter in campo questa sera a San Siro con l’Atalanta. Ai nerazzurri basta un pareggio per assicurarsi matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League.