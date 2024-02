Gli ultimi risultati dell'Inter fanno davvero impressione. Per i gol messi a segno, i pochissimi subiti e la differenza che segna un margine incredibile. Torna su questo anche il Corriere dello Sport: "I numeri dicono che i nerazzurri in Serie A non vincevano tre partite di fila segnando almeno quattro gol da quasi 80 anni, dall’ottobre del 1947. A tremare sono anche i record più datati.

Un altro indicatore importante di una squadra così prolifica sta nel fatto di aver mandato in rete ben 15 giocatori diversi della rosa e in più questo 2024 sembra aver portato in dote soltanto successi e grappoli di gol, visto che dall’Epifania in poi sono state messe a segno ben 21 reti. Al secondo posto, con 19 centri, di questa speciale classifica del nuovo anno solare c’è proprio l’Atalanta. Appuntamento a stasera per la resa dei conti nelle rispettive aree di rigore".