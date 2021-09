SM – Inter, tra Atalanta e Shakhtar: tutte le rotazioni che ha in mente Inzaghi

L'allenatore nerazzurro prepara delle sostituzioni verso le prossime due sfide, tra Serie A e Champions League

Cambi pronti in casa Inter tra campionato e Champions League. Sabato la squadra di Simone Inzaghi affronterà l’Atalanta, poi ci sarà lo Shakhtar in Europa. Ecco le possibili novità di formazione direttamente da Sportmediaset: “In attacco non si derogherà dalla coppia Dzeko-Lautaro, sebbene Sanchez giorno dopo giorno stia acquisendo sempre più minutaggio nelle gambe. Scelte più delicate negli altri due reparti visto che sia l'incrocio contro Gasperini che quello di martedì contro De Zerbi hanno una valenza significativa in questo momento della stagione ed è difficile fare scelte nell'ottica del turnover. Inzaghi può giocare un po' sugli esterni con le coppie Perisic-Dimarco e Darmian-Dumfries che possono alternarsi maggiormente ma la spina dorsale Skriniar-De Vrij-Bastoni e Barella-Brozovic-Calhanoglu difficilmente vedrà sconvolgimenti”, si legge.