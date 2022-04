Inter, che atmosfera: tra Milan e Roma attesi 130mila tifosi a San Siro. Domani incasso di 4mln

L'atmosfera è elettrica e non potrebbe essere altrimenti. Perché sono giorni cruciali della stagione. Ci si gioca praticamente tutto

e la squadra ha bisogno di supporto. Ecco perché i tifosi dell'Inter sono pronti a rispondere presente in massa. Come scrive Tuttosport, tra la sfida di Coppa Italia contro il Milan e quella in campionato sabato contro la Roma sono attesi a San Siro circa 130 mila spettatori:

"Mancano pochi, pochissimi biglietti per vedere un Giuseppe Meazza pieno in ordine di posto. Mancano solo 1.500 biglietti. C’è ottimismo che la semifinale di ritorno di Coppa Italia ci saranno sicuramente 75.000 spettatori. Un tutto esaurito con incasso da record per una semifinale di Coppa Italia e per la società nerazzurra in questa competizione con 4 milioni di euro. Tra l’appuntamento di domani sera e quello di domenica contro la Roma di Josè Mourinho, San Siro accoglierà 130 mila tifosi. Segno che l’entusiasmo, l’interesse e le speranze intorno alla squadra di Simone Inzaghi c’è ed è sempre forte".