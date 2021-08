Correa, sì o no in 48-72 ore. L’Inter vuole il nuovo attaccante in tempo per venerdì

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per regalare alternative in attacco a Inzaghi e vuole chiudere in fretta un nuovo ingresso

Andrea Della Sala

La rincorsa dell'Inter a un attaccante dovrebbe concludersi a breve. Il club nerazzurro è in pressing per Correa e vuole chiudere l'affare nei prossimi giorni. Pronte già anche le alternative.

"Il tutto è destinato a una definizione - in un senso o nell’altro - nel giro di 48 ore, al massimo 72. L’Inter ha fretta di chiudere l’acquisto di un attaccante, già in tempo per la trasferta di Verona di venerdì. E sa che la Lazio ha necessità di incassare una cifra dalla cessione di Correa, anche per completare le operazioni in entrata di cui ha bisogno Sarri (Kostic su tutte). Ed è su questo aspetto su cui l’Inter può in qualche modo forzare la mano. Non all’infinito, però. Va rotto il ghiaccio tra le parti, è possibile che qualcosa in questo senso avvenga già nella giornata di oggi. Di certo, l’infortunio di Marcus Thuram - due mesi di stop per il francese del Borussia Moenchengladbach - ha tolto di mezzo un’alternativa importante per i nerazzurri", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Detto che il nome di Lorenzo Insigne non può essere del tutto cancellato - ma di fatto costringerebbe il tecnico a rivedere in qualche modo il piano tattico -, la vera alternativa che il club di Zhang tiene in caldo porta al nome di Andrea Belotti. Tra le due società c’è già stato più di un contatto. L’attaccante non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Torino nel 2022. È un profilo tecnicamente molto differente rispetto a Correa, ma permetterebbe all’Inter di avere un’alternativa di livello a Dzeko nel ruolo di prima punta, lasciando a Lautaro (con Sanchez) quello di seconda", aggiunge il quotidiano.