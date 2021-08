Pedullà – Inter, con Correa può arrivare anche un altro attaccante. Altrimenti…

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro dagli studi di Sportitalia

La situazione Correa è entrata nel vivo ormai da qualche giorno per l'Inter, ma non c'è ancora la stretta finale. Persiste al momento una differenza tra domanda della Lazio e offerta dei nerazzurri, che valutano anche altre soluzioni. Esclusa la pista Thuram a causa dell'infortunio di qualche giorno fa, in corso Vittorio Emanuele si pensa anche a Belotti, come riporta Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia, e a Scamacca. Qualora arrivasse Correa, l'Inter potrebbe chiudere insieme all'argentino anche per l'arrivo di Scamacca, mentre Belotti arriverebbe da solo.