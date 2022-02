Inter, si è risvegliato l’attacco. Sanchez si è guadagnato una maglia per Napoli?

Dalla gara contro i giallorossi sono arrivate risposte importanti anche dall'attacco

Dalla gara con la Roma sono arrivate risposte importanti da parte dell'Inter. Una in particolare riguarda l'attacco con la coppia Dzeko- Sanchez , a segno entrambi, che ha funzionato molto bene. "Si è anche risvegliato l’attacco, nel senso che hanno segnato entrambe le punte titolari. Prima Dzeko, al secondo gol da ex consecutivo, dopo quello dell’Olimpico. E poi Sanchez, con un destro spettacolare da fuori area".

"Di fatto, il cileno si sta specializzando nelle prodezze in Coppa: di 6 centri (tutti in notturna), infatti, 4 sono arrivati tra Coppa Italia (2), Champions e Supercoppa. Intanto, Alexis è il bomber del 2022 e, forse, con la prestazione di ieri sera si è guadagnato una maglia per Napoli", sottolinea il Corriere dello Sport.