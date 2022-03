GdS – Inter, flop attaccanti. “Lautaro, un dato fa impressione. Ed è inaccettabile che…”

Momento di involuzione per l'Inter che non trova più risultati (7 punti in 7 partite) ma neppure costruisce tanto: l'analisi sull'attacco

Matteo Pifferi

Momento di involuzione per l'Inter che non trova più risultati (7 punti in 7 partite) ma neppure costruisce come fatto nelle precedenti partite, se si considerano le difficoltà incontrate contro Torino e Fiorentina. "Lautaro ha avuto un paio di sussulti, col gol annullato e il guizzo di furbizia con cui si era procurato il rigore tolto dal Var. Poi niente. E fa impressione lo zero alla casella dei tiri tentati. Per il Toro nessuna conclusione, né in porta né verso la porta. Dzeko ha avuto un mezzo squillo, arrivato fortuitamente e passato quasi inosservato. Ma il vero punto è un altro: possibile che Edin e il Toro facciano ancora così tanta fatica a dialogare e costruirsi di coppia le occasioni da gol? Spalle alla porta i movimenti sono quasi sempre gli stessi e i due finiscono pure per pestarsi i piedi ogni tanto. E quando capita, aumenta il nervosismo", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi ha provato a saccheggiare la panchina, dando a tutte le cinque punte la chance di lasciare il segno. Ma è passato dal traffico al centro al vuoto in area, dal doppio centravanti al doppio contropiedista. Ai punti, hanno fatto meglio i due sudamericani, col sussulto in coda al match. Che avrebbe forse cambiato la storia della partita, non quella del momento dell’attacco. Svuotato, spuntato, sconnesso", ribadisce il quotidiano che punta il dito nuovamente sugli attaccanti. "Tolto l’acuto finale di Sanchez, gli attaccanti hanno fatto quasi nulla. Inaccettabile dal miglior attacco del campionato, insopportabile per le ambizioni di scudetto-bis".