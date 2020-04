La Juventus piomba su Lucas Martinez Quarta. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club bianconero sta valutando il profilo del difensore classe 1996 del River Plate – e nel mirino dell’Inter da settimane – nell’ambito della trattativa che potrebbe riportare Gonzalo Higuain ai Millonarios.

Così come accaduto ai tempi di Tevez, con l’opzione per Bentancur, i bianconeri studiano il giovane della cantera del club argentino in attesa di capire se affondare il colpo.